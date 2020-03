Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kellereinbrecher machen wertvolle Beute in Corona-Zeiten

Willich-Anrath: (ots)

Grundsätzlich nur dann, wenn es sich um Serien handelt oder besondere Beute gemacht wurde, berichten wir über Kellereinbrüche. In diesen Zeiten ist vieles anders, so auch die Bewertung, was eine besondere Beute ist:

Im Laufe der vergangenen Woche konnten bislang unbekannte Einbrecher offenbar dem Tatanreiz des gelagerten Toilettenpapiers nicht widerstehen. Sie brachen einen Kellerraum auf der Kehner Straße auf und stahlen 21 Rollen Toilettenpapier und 5 Küchenpapierrollen./ah (296)

