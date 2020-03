Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Unbekannter raubt Geldbörse - Zeugen gesucht

Viersen-Dülken (ots)

Am heutigen Freitag gegen 14.55 Uhr wurde eine Kundin auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes an der Viersener Straße durch einen Unbekannten beraubt. Ein 25-30 jähriger Mann, ca. 165-170 cm groß mit hellgrauer Kleidung, evtl. ein Kapuzenpullover, sowie einem grünen Mundschutz entriss der Passantin eine Geldbörse. Als diese zusammen mit einer weiteren Zeugin zu Fuß die Verfolgung aufnahm , sprang der Unbekannte in einen silbernen PKW, der sich sofort in Richtung Mevissenstraße entfernte. Die Polizei bittet mögliche Zeugen des Vorfalls, sich unter 02162-377-0 zu melden. Von Interesse wäre natürlich auch , ob das Fahrzeug oder die Person auch vorher schon aufgefallen sind.

