POL-VIE: Viersen-Dülken: Radfahrer achtet nicht auf herannahenden Pkw - leicht verletzt

Viersen-Dülken (ots)

Am Freitag gegen 09.40 Uhr fuhr ein 52-jähriger Radfahrer (deutsch) aus Viersen auf dem Gehweg der Reiterstraße in Richtung Viersener Straße. Mit der Absicht, zu wenden, fuhr er vom Gehweg aus auf die Straße. Dabei achtete er nicht auf einen Pkw, der von einem 46-jährigen Nettetaler gesteuert wurde und ebenfalls in Richtung Viersener Straße unterwegs war. Es kam zur Kollision, bei welcher der Radfahrer stürzte und leicht verletzt wurde. /wg (293)

