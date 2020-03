Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal/Schwalmtal: Falsche Polizeibeamte ohne Erfolg

Nettetal/Schwalmtal (ots)

Insgesamt acht Betrugsversuche angezeigt Zwischen Sonntag, 22.00 Uhr, und Montag, ca. 14.45 Uhr, riefen Telefonbetrüger bei mehreren Seniorinnen und Senioren in Nettetal-Lobberich, -Kaldenkirchen und Schwalmtal-Amern an und versuchten die übliche Masche: Man habe in der Nachbarschaft Einbrecher festgenommen und der Name der Angerufenen stünden auf einem Zettel, den man bei den Einbrechern gefunden hätte. Die falschen Polizeibeamten erkundigten sich nach Wertgegenständen wir Bargeld und Münzsammlungen, die man nun sichern wolle. In allen Fällen erkannten die Angerufenen jedoch den Betrugsversucht und beendeten die Gespräche. Damit es auch bei weiteren Angerufenen nicht zum Erfolg kommt, warnt die Polizei noch einmal: Wir rufen niemals über die 110-Leitung bei Ihnen an. Wir erkundigen uns am Telefon nicht nach Ihren Vermögensverhältnissen und fordern niemals Bargeld und Schmuck und stellen es zu "Ihrer Sicherheit" niemals sicher. Diese Wertgegenstände gehören auf die Bank und dort sollten sie auch bleiben. Wir fordern Sie niemals auf, Geld von der Bank abzuholen! Freuen Sie sich nicht zu früh, wenn Sie angeblich in einem Preisausschreiben gewonnen haben, selbst wenn Sie an einem teilgenommen haben sollten. In dem Augenblick, wo Sie eine Gebühr für die Auszahlung des Gewinns überweisen sollen, können Sie sicher sein, dass Sie es mit einem Betrüger am Telefon zu tun haben. Empfehlen Sie ihm, die Gebühr von Ihrem Gewinn einzubehalten und legen Sie auf. Bitte melden Sie uns derartige Betrugsversuche und die Jüngeren warnen bitte regelmäßig ihre älteren Verwandten vor den miesen Tricks. Lassen Sie Ihre Vornamen aus dem Telefonbuch streichen, denn anhand altmodischer Vornamen im Telefonbuch werden Sie als Opfer ausgewählt /wg (297)

