Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfall in Sindelfingen; Einbruch in Böblingen; Randalierer im Krankenhaus Böblingen

Ludwigsburg (ots)

Sindelfingen: Verkehrsunfall mit drei Beteiligten

Ein Sachschaden von rund 28.000 Euro ist das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Montag gegen 14:25 Uhr auf der Mahdentalstraße in Sindelfingen ereignete. Ein 77 Jahre alter Honda-Lenker war zunächst auf der BAB 81 in Richtung Singen unterwegs. An der Anschlussstelle Sindelfingen-Ost hatte er die Autobahn verlassen und ist dann nach rechts auf die Mahdentalstraße eingefahren. Kurz nach dem Einfahren fuhr er vermutlich aus Unachtsamkeit auf einen vorausfahrenden Dacia auf, dessen 66-jähriger Fahrer den rechten Fahrstreifen der zweispurigen Mahdentalstraße in Richtung Sindelfingen befuhr. Durch den Aufprall wurde der Dacia nach links abgewiesen und stieß mit dem VW eines 55-Jährigen zusammen. Im weiteren Verlauf schleuderten der Honda und der VW auf die Gegenfahrbahn. In Richtung der Autobahn kam der VW-Lenker schließlich auf der Fahrbahn und der Honda des 77-Jährigen auf einer angrenzenden Leitplanke zum Stehen. Die drei Fahrzeuge waren in der Folge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Böblingen: Einbruch in Wohnhaus

Ein bislang unbekannter Täter hatte es am Montag zwischen 08:00 und 22:00 Uhr auf ein Wohnhaus, das sich im Wohngebiet zwischen dem Maurener Weg und der Pontoiser Straße in Böblingen befindet, abgesehen. Nachdem er einen Rollladen hochgeschoben hatte, trat er durch die mutmaßlich nicht verschlossene Balkontür in das Haus ein. Beim Durchsuchen der Räume fiel dem Einbrecher, Bargeld, Schmuck sowie persönliche Dokumente in die Hände. Anschließend machte er sich mit seiner Beute davon. Der Wert des Diebesguts steht derzeit noch nicht fest. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, in Verbindung zu setzen.

Böblingen: 21-Jähriger randaliert

Am Montag gegen 15:35 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass sich in der Straße "Graf-Zeppelin-Platz" in Böblingen ein betrunkener Mann im Eingangsbereich eines Hotels befindet. Vor Ort trafen die hinzugezogenen Beamten einen 21-Jährigen in seinem Erbrochenen an. Da er kaum ansprechbar war, wurde ein Rettungswagen nachgeordert. Nachdem Rettungsdienstmitarbeiter den jungen Mann mit Verdacht einer Alkoholvergiftung in ein Krankenhaus gebracht hatten, ging gegen 21.00 Uhr erneut ein Anruf bei der Polizei ein. Der 21-Jährige hatte nach der Aufnahme im Krankenhaus in Böblingen in der dortigen Ambulanz randaliert. Er soll ein Bild von der Wand gerissen und beschädigt haben. Als er sich anschließend aus dem Staub machen wollte, wurde er von einem 43 Jahre alten Sicherheitsdienstmitarbeiter vor dem Haupteingang des Krankenhauses gestellt und vorläufig festgenommen. Bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte soll der Querulant den 43-Jährigen beleidigt und bedroht haben. Zudem versuchte er noch den Sicherheitsdienstmitarbeiter mit der Faust zu schlagen. Der 43-Jährige konnte dem Schlag ausweichen und den 21-Jährigen zu Boden bringen. Polizeibeamte haben den jungen Mann letztendlich in die Obhut einer Verwandten übergeben. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung, Beleidigung, Bedrohung und versuchter Körperverletzung rechnen.

