POL-BOR: Gronau - Einbrecher stehlen Fahrräder

Gronau (ots)

In der Nacht zum Samstag verschafften sich Einbrecher auf dem Schäferw2eg nach Angaben des Geschädigten gewaltsam Zugang zum Garten. Auf diesem entwendeten sie drei Fahrräder im Gesamtwert von ca. 2.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260.

