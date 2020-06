Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Sachbeschädigungen in Lüstringen

Osnabrück (ots)

Im Osnabrücker Stadtteil Lüstringen trieben in der Nacht zu Samstag vermutlich Jugendliche ihr Unwesen. Am Schledehauser Weg zerstörten sie die Glasscheiben von zwei Bushaltestellenhäuschen. Im Bereich der Straßen "Schledehauser Weg" und "Am Hallenbad" beschädigten sie zudem ein Straßenschild, einen Bauzaun, ein Tor und sowie weitere Gegenstände. Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder den Tätern geben können, melden sich bitte bei der Osnabrücker Polizei, Telefon 0541/327-2115.

