Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte - Zeugen nach Einbruch gesucht

Bohmte (ots)

Ein Anwesen an der Straße "An der Hunte" wurde zwischen Freitag, 17 Uhr, und Samstag, 21 Uhr, von Unbekannten heimgesucht. Diese verschafften sich Zutritt zu dem Wohnhaus und weiteren Nebengebäuden, bevor sie unerkannt flüchteten. Ob der oder die Täter etwas mitnahmen, ist nicht bekannt. Die Polizei in Bohmte ist an Hinweisen interessiert und nimmt diese unter der Telefonnummer 05471/9710 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 01520/93 99 169

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell