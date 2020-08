Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Unfall beim Abbiegen

Recklinghausen (ots)

Am Sonntag, gegen 15:15 Uhr, fuhr eine 26-jährige Autofahrerin aus Recklinghausen auf der Sythener Straße in Richtung Osten. Von hier aus wollte sie nach links in die Münsterstraße abbiegen. Dabei stieß sie mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. In diesem Fahrzeug saßen ein 53-jähriger Bochumer und eine 58-jährige Frau aus Hagen. Die beiden verletzten sich leicht. Medizinische Betreuung vor Ort war nicht erforderlich. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Bei dem Unfall entstand 5.000 Euro Sachschaden.

