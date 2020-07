Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.07.2020 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

A81/Ahorn/ Großrinderfeld: Unfälle unter Alkoholeinfluss

Gleich zweimal musste die Polizei am frühen Samstagmorgen wegen vermutlich alkoholbedingten Unfällen auf die A81 ausrücken. Gegen 2.15 Uhr war ein 20-Jähriger in seinem Mazda bei Ahorn zwischen den Anschlussstellen Osterburken und Boxberg unterwegs, als er auf einen vorausfahrenden LKW auffuhr. Bei der Unfallaufnahme nahmen die Polizisten Alkoholgeruch bei dem jungen Mann war, sodass ein Test durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von knapp 1,6 Promille. Der 20-Jährige musste mit den Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus kommen und seinen Führerschein abgeben. Sein Mazda wurde bei dem Unfall so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste und auch der LKW trug Blessuren davon. Die Schäden belaufen sich nach Schätzung der Polizei auf rund 9.000 Euro.

Nur knapp 30 Minuten später wurde die Polizei zum nächsten Unfall auf die A81 gerufen, dieses Mal auf der Höhe von Großrinderfeld. Der 24 Jahre alte Fahrer eines Audis war in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs und nutzte die Autobahn, als wäre sie ein Flipperautomat und sein Wagen die Kugel. Mehrmals stieß der Mann mit seinem Auto an die Mittelleitplanke, wurde abgewiesen und stieß gegen die rechte Leitplanke, bevor das Spiel von dort aus wieder von vorne begann. Nachdem das Auto auf dem Standstreifen zum Stehen gekommen war, sprang der Fahrer über die Leitplanke und flüchtete. Der 24-Jährige konnte von einer Streife allerdings bereits kurze Zeit später aufgegriffen werden. Ein Atemalkoholtest zeigte bei ihm fast 1,7 Promille. Ihm wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein konnte er allerdings nicht abgeben, da er diesen zuvor verloren hatte. An seinem Fahrzeug und den Leitplanken entstanden Schäden in Höhe von insgesamt rund 8.000 Euro.

Bad Mergentheim: Aus Handykontrolle wird Verkehrsunfall

Eigentlich sollte ein 39-Jähriger am Sonntagabend in Bad Mergentheim nur kontrolliert werden, weil er sein Mobiltelefon während der Fahrt bedient hatte. Nun muss er sich auch wegen eines Verkehrsunfalls verantworten. Der Mann war gegen 18.50 wegen des Handyverstoßes in der Herrenmühlenstraße angehalten worden. Er stieg aus seinem Kleintransporter um seinen Führerschein zu holen. Dabei vergaß er wohl die Handbremse anzuziehen, so dass sein Fahrzeug gegen den abgestellten Streifenwagen rollte. Er wird nun nicht nur mit einer Anzeige wegen des Handyverstoßes rechnen müssen, sondern auch, weil er sein Fahrzeug nicht ordnungsgemäß gesichert hat.

Bad Mergentheim: 12-Jähriger verletzt

Ein 12-Jähriger wurde am Freitagmittag bei einem Unfall in Bad Mergentheim verletzt. Der Junge fuhr mit seinem Rad auf dem Gehweg einem anderen Kind hinterher und achtete dabei wohl nicht auf den Verkehr in der Mühlwehrstraße. Als eine 58-Jährige mit ihrem Nissan von der Oberen Mauergasse in die Straße einbog kollidierte der Junge mit dem Wagen. Er fiel vom Rad und wurde dabei leicht verletzt. Er wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto und dem Rad entstanden Schäden von knapp über 1.000 Euro.

Grünsfeld: Radfahrer verletzt

Ein Radfahrer zog sich bei einem Sturz am Samstagnachmittag in Grünsfeld schwere Verletzungen zu. Der 58-Jährige war gegen 17.45 Uhr in der Verlängerung der Rötensteinstraße außerhalb von bebautem Gebiet unterwegs, als ihm ein PKW entgegenkam. Daraufhin kam der Radler vermutlich aufgrund eines Fahr- oder Bremsfehler zu Fall und musste von Rettungskräften zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gefahren werden. Zu einer Berührung mit dem PKW kam es nicht.

Tauberbischofsheim-Dittigheim: Müll am Wegrand entsorgt

Anstatt ihren Bauschutt ordnungsgemäß zu entsorgen, warfen Unbekannte ihren Müll einfach neben eine Straße bei Tauberbischofsheim-Dittigheim. Die vier Säcke mit Bitumen-Verbundsstoffen lagen neben einem Feldweg, der westlich des Gewanns Neuberg, parallel zur B27 verläuft. Zeugen, die Hinweise auf die Verursacher haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

