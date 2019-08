Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Ärger über langsame Fahrweise - 52-Jähriger droht mit Schreckschusspistole

Siegen (ots)

Am Mittwoch, 07.08.2019, gegen 15:45 Uhr, fuhr ein 53-Jähriger mit seinem Pkw über die Spandauer Straße bis zur Koch`s Ecke. Unmittelbar dahinter fuhr ein 52-Jähriger, ebenfalls in seinem Wagen. Als beide Fahrzeuge vor der roten Ampel an Koch`s Ecke anhielten, nahm der 52-Jährige eine Pistole vom Beifahrersitz und richtet diese, noch in seinem Pkw sitzend, von hinten auf den 53-Jährigen. Durch Zufall war gerade eine Polizeistreife damit beschäftigt, einen leichten Verkehrsunfall in unmittelbarer Nähe aufzunehmen, so dass der 53-jährige Mann die Beamten auf die Bedrohung mit der Waffe aufmerksam machen konnte. Die Polizisten der Wache Weidenau stellten den 52-Jährigen zur Rede. Dabei beleidigte dieser den 53-Jährigen auf übelste Weise und beschwerte sich über dessen langsame Fahrweise und sah sein eigenes Fehlverhalten nicht ein. Die "Schreckschusspistole" (PTB-Waffe) wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Michael Zell

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell