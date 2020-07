POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.07.2020 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Niedernhall/Crispenhofen/Cappel: Junge Männer mit Softairwaffen lösen Polizeieinsätze aus

Zwischen Guthof und Hermersberg, im Gewann Birkenschlägle, wurden am Freitagnachmittag, gegen 17 Uhr, vier junge Männer gemeldet, die mit Sturmgewehren unterwegs waren. Zwei der Männer sollen zudem Camouflage-Kleidung getragen haben und maskiert gewesen sein. Wie sich im Verlauf der polizeilichen Maßnahmen herausstellte, waren die jungen Männern mit Softairwaffen im Wald unterwegs. Das Führen einer solchen Waffe ausserhalb eines befriedeten Besitztums stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, sodass diese jetzt mit einer Anzeige rechnen müssen. Die Künzelsauer Polizei war mit mehren Streifen und der gemeldeten Lage entsprechender Ausrüstung im Bereich des Waldgebiets zur Suche nach den jungen Männern unterwegs.

Ähnlich gelagert war ein Fall am Samstagabend bei Crispenhofen im Gewann Bergfeld. Drei junge Männer machten hier gegen 21 Uhr Zielübungen mit Softairwaffen in einem Waldgebiet. Nachdem ein Zeuge dies erkannte, alarmierte er die Polizei. Auch diese drei Männer müssen nun mit Anzeigen rechnen. Nach Öhringen-Cappel wurde die Polizei ebenfalls gerufen. Zwei junge Männer stehen hier im Verdacht, am Freitagabend, gegen 23 Uhr, mit einer Schreckschusswaffe geschossen zu haben. Die beiden Männer hielten sich im Bereich Neue Steige / Seestraße auf und waren beim Eintreffen der Polizei bereits von Zeugen entwaffnet worden. Neben einer täuschend echt aussehenden Schreckschusswaffe der Marke Walther führten die beiden noch Platzpatronen und Feuerwerksgeschosse mit sich. Überdies hatten die beiden Angetroffenen jeweils knapp 1,1 Promille.

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass das Führen von solchen Waffen im Freien sehr gefährlich ist und im Falle, dass solche Vorfälle gemeldet werden, sensible Polizeieinsätze auslöst. Die Polizei geht hierbei grundsätzlich von echten Schusswaffen aus. Softair- und Schreckschusswaffen können nicht auf Anhieb von echten Schusswaffen unterschieden werden.

Öhringen: Fahrraddieb scheitert und wird ertappt

Mit einem Bolzenschneider versuchte am Freitagabend ein 44-jähriger, mutmaßlicher Fahrraddieb, die Fahrradschlösser an einem E-Bike am Öhringer Ö-Center, zu öffnen. Das Rad war in einem Fahrradständer am Center in der Austraße angeschlossen. Nachdem der Tatverdächtige bereits das vorne angebrachte Schloss durchtrennt hatte, wurde er von einem bislang nicht bekannten Zeugen daran gehindert, auch das hintere Schloss zu öffnen. Ein weiterer Zeuge sprach den Mann an, worauf dieser sich zu Fuß entfernte. Den Bolzenschneider entsorgte er am Fußweg in Richtung Büttelbronn. Da der Zeuge zudem den mutmaßlichen Langfinger fotografierte, konnte dieser durch die Polizei identifiziert werden. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Künzelsau: Motorradfahrer gestürzt und leicht verletzt

Auf der Bundesstraße 19, zwischen Stachenhausen und Belsenberg, stürzte am Sonntagabend ein Motorradfahrer und verletzte sich leicht. Gegen 18.15 Uhr kam der 25-Jährige mit seiner Suzuki zu Fall. Vorausgegangen war offenbar ein Fahrfehler. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Vorsorglich wurde der Fahrer in ein Krankenhaus gebracht.

Krautheim: Unfall mit geliehenem Mini-Cooper aufgeklärt

Obwohl sich der Fahrer eines Mini-Coopers unerlaubt von der Unfallstelle entfernte, konnte die Polizei das Unfallgeschehen aufklären und den mutmaßlichen Unfallfahrer ermitteln. Am frühen Sonntagmorgen, gegen 3.45 Uhr, hörten Anwohner der Krautheimer Bergstraße, im Bereich der Kurve an der Abzweigung zur König-Albrecht-Straße, zunächst Reifen quitschen und dann einen Knall. Beim Nachschauen konnte ein Zeuge dann erkennen, dass der Fahrer eines schwarzen Mini-Coopers in der dortigen Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen war und eine Informationstafel der Stadt Krautheim umgefahren hatte. Der Zeuge sprach den Fahrer noch an, doch dieser setzte seine Fahrt fort. Der Mann konnte sich Teile des Kennzeichens merken. Zudem fanden die Polizeibeamten Fahrzeugteile eines Mini-Coopers an der Unfallstelle. Bei dem Wagen handelte es sich um einen Mietwagen einer Autovermietung, sodass eine Überprüfung an der Adresse des Fahrzeughalters zum Unfallzeitpunkt schwierig war. Da eine ungefähre Fluchtrichtung bekannt war, konnte eine Streife im Zuge der Fahndung den schwarzen Wagen samt Fahrer gegen 4.40 Uhr auf einer Wiese neben einem Feldweg in Richtung Assamstadt antreffen. Eine mögliche Unfallursache wurde hierbei ebenfalls festgestellt. 1,6 Promille hatte der mutmaßliche Unfallfahrer intus. Nach der Abgabe einer Blutprobe wurde der Führerschein des 22-Jährigen beschlagnahmt. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

