Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt- Fahrradfahrerin bei Unfall verletzt

Hildesheim (ots)

Sarstedt/Giften - (jb) Am Montag, gg. 17.25 Uhr kam es auf der Giftener Str. in Giften zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr die 14-jährige Sarstedterin auf dem Fahrradweg der Giftener Str. in Richtung Sarstedt. An der Querungshilfe am Ortsausgang Giften wollte sie quer über die Fahrbahn auf die andere Straßenseite lenken, achtete aber wohl nicht auf den hinter ihr fahrenden Verkehr. Eine 45- jährige Nordstemmerin, die mit ihrem Fiat die Giftener Str. in Richtung Sarstedt befuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und kollidiert mit der Fahrradfahrerin. Durch den Zusammenstoß wurde die Radfahrerin mit dem Kopf auf die Windschutzscheibe geschleudert. Hierdurch erlitt sie glücklicherweise jedoch nur leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro.

