Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt/Ruthe - Pkw-Reifen zerstochen

Hildesheim (ots)

Sarstedt/Ruthe - (jb) Unbekannte zerstachen an drei geparkten Pkws jeweils 1 Reifen. Die Fahrzeuge standen auf einem Feldweg entlang einer Bahnstrecke zwischen Ruthe und Sarstedt, in Höhe eines Sees zwischen beiden Ortschaften. Es entstand ein Schaden von ca. 300 Euro. Die Tatzeit wird auf Freitag, zwischen 20.25 Uhr- 21.30 Uhr vermutet. Personen, die relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten die Polizei in Sarstedt unter 05066-9850 zu kontaktieren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Sarstedt



Telefon: 05066 / 985-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

