Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Ladendiebin flüchtet mit Beute aus Bekleidungsgeschäft

Minden (ots)

Am Montagvormittag ist es im Takko Fashion Markt in der Viktoriastraße zu einem Diebstahl gekommen. Obwohl eine Angestellte die unbekannte Diebin zunächst festhielt, konnte diese mit der Beute flüchten.

Um kurz vor 11 Uhr bemerkte die Angestellte, als die mutmaßliche Kundin mit mehreren Kleidungsstücken und einer leeren Tasche in die Umkleidekabine ging. Als die Unbekannte längere Zeit dort verblieb und von außen bereits abgerissene Sicherheitsetiketten auf dem Kabinenboden wahrzunehmen waren, vermutete die Angestellte einen Diebstahl. Daraufhin sprach sie die Unbekannte an, welche schließlich aus der Umkleide herauskam und Richtung Ausgang ging. Dabei trug die Frau unter ihrer Jacke ein Oberteil dessen Etikett sichtbar hervorhing und führte die ehemals leere Tasche nun deutlich gefüllt mit sich. Deshalb forderte die Angestellte, dass die Unbekannte stehen bleiben solle und hielt sie an der Tasche fest. Dies nahm die Diebin zum Anlass, sich loszureißen und der Angestellten ein Telefon aus der Hand zu schlagen, um anschließend fußläufig Richtung Bahnhof zu flüchten. Eine umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung der Polizei blieb ohne Ergebnis. Die Menge des Diebesgutes blieb zunächst unklar.

Die Unbekannte wird von der Zeugin als etwa 30 Jahre alt, mit langen blonden zerzausten Haaren beschrieben. Die Frau trug eine leuchtend blaue Jacke, blaue Leggins und weiß-schwarze Sneaker. Die mitgeführte dunkle Tasche hatte braune Henkel.

Hinweise zu der gesuchten Ladendiebin bitte an die Polizeiermittler unter Telefon (0571) 88660.

