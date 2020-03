Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Einbrüche in Lagerhallen

Stemwede (ots)

In den vergangenen Tagen sind Unbekannte in zwei Lagerhallen eingebrochen. Diese befinden sich unmittelbarer Nachbarschaft zueinander.

In der Nacht zu Montag verschafften sich die unbekannten Täter Zugang zu einer Lagerhalle eines landwirtschaftlichen Gehöfts in der Drohner Straße, welches sich in Nähe der Straße "Krollhage" befindet. Dabei entwendete man zahlreiches Werkzeug, darunter eine Kettensäge und eine Heckenschere - jeweils von Stihl, eine sogenannte Tigersäge von Makita sowie eine Metabo Handkreissäge von Metabo.

Ebenfalls in der Drohner Straße, in Nähe der Straße "Am Südfeld", brachen Kriminelle in der Nacht zu Montag in eine weitere Lagerhalle ein. Ob daraus Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit Bestandteil der Ermittlungsarbeit.

Hinweise zu den Tätern bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell