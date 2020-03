Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbruch in Zahnarztpraxis und Dentallabor

Minden (ots)

Am Wochenende sind bisher unbekannte Täter in eine Zahnarztpraxis in der Holzhauser Straße eingebrochen.

Dazu suchten die Täter im Zeitraum Freitag, 14.30 Uhr bis Samstag, 11 Uhr das Gebäude in Nähe des Lüchtenwegs auf und verschafften sich rückwärtig gewaltsam Zutritt zu einem Büroraum. Anschließend durchsuchte man mehrere Zimmer nach Diebesgut und gelangte auch in das sich im Obergeschoss befindliche Zahnlabor.

Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Einbrecher nicht nur Briefmarken und Bürobedarfsartikel, sondern zudem eine geringe Menge Altgold.

Hinweise zu den Kriminellen bitte unter Telefon (0571) 88660 an die Polizeiermittler.

