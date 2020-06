Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Harsum/ Asel - versuchter Diebstahl von Roller

Hildesheim (ots)

Harsum- Asel (jb) In der Zeit von Freitag, 0.00 Uhr und 06:30 Uhr wurde von einem Grundstück der Straße Klein Asel in Asel zwei Roller durch Unbekannte entfernt. Diese Roller konnten im Eschenweg wiedergefunden werden. Beide Roller wiesen Schäden auf, die vermuten lassen, dass die Täter versuchten die Kraftfahrzeuge kurz zu schließen. Dieses misslang offensichtlich. Es entstand an den Rollern Schäden in Höhe von je ca. 1000 Euro. Hinweise von Personen, die verdächtige Personen beobachtet haben, bitte an die Polizei in Sarstedt unter 05066/9850.

