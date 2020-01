Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Folgemeldung zu Raubüberfall auf Supermarkt

Polizei sucht mit neuen Erkenntnissen nach Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Samstag, den 11. Januar 2020, ist es in Pinneberg-Waldenau zum Raubüberfall auf einen separaten Getränkemarkt eines Supermarktes in der Nienhöfener Straße gekommen. Siehe hierzu Originalmeldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4490236

Die Kriminalpolizei Pinneberg konnte zwischenzeitig ermitteln, dass sich der Täter unmittelbar vor der Tat längere Zeit seitlich des Eingangs des Getränkemarktes aufgehalten hat.

Zudem ermittelten die Beamten, dass er nach der Tat zunächst fußläufig bis zur Ecke Datumer Chaussee / Waldenauer Weg flüchtete, dort ein Fahrrad bestieg und seine Flucht auf dem Rad über den Waldenauer Weg in Richtung Schenefelder Landstraße fortsetzte. Bei dem Fahrrad soll es sich um ein silbernes Herren-/Trekkingrad handeln, das im oberen Bereich des Rahmens eine gerade Querstange hat.

Mit diesen neuen Erkenntnissen suchten die Ermittler Zeugen, die vor dem Markt oder auf dem beschriebenen Fluchtweg Beobachtungen gemacht haben und der Polizei bislang noch nicht bekannt sind. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 04101-2020 entgegen.

