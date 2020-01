Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Trappenkamp: Einbruch in Tabakgeschäft; die Polizei nimmt Tatverdächtigen fest und sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Zu einem Einbruch in ein Tabakgeschäft kam es am heutigen Mittwoch, den 15. Januar 2020 in Trappenkamp. Die Polizei konnte nach der Tat einen Tatverdächtigen festnehmen und sucht nun nach seinem Komplizen.

Gegen 03:00 Uhr bemerkten Anwohner verdächtige Geräusche im Bereich des Geschäftes in einer Ladenzeile in der Gablonzer Straße und alarmierten daraufhin die Polizei.

Vor Ort konnten die Beamten einen 22-jährigen Tatverdächtigen festnehmen, welcher beim Eintreffen der Streifenwagen zunächst fußläufig flüchtete, kurz darauf aber von den Polizisten eingeholt und festgenommen werden konnte.

Nach seiner Festnahme wurde der der Mann zum Polizeirevier Bad Segeberg verbracht und dort dem Gewahrsam zugeführt.

Am Ladengeschäft wurden die Schaufensterscheiben zerstört, zum Stehlgut können noch keine genaueren Angaben gemacht werden.

Der Tatort wurde von der Kriminalpolizei Bad Segeberg übernommen, welche nun die Ermittlungen führt. Sie bittet Zeugen, die zur besagten Zeit im Bereich des Tatortes verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 04551 / 8840 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Michael Franke

Telefon: 04551 / 8842020

E-Mail: OeA.BadSegeberg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell