POL-HN: PM des PP Heilbronn vom 19.07.2020, Stand 11.00 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis

Elztal-Neckarburken: Von der Fahrbahn abgekommen

Eine Schwerverletzte und ca. 5 000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstag um 14.29 Uhr auf der B27/B292 von Dallau in Richtung Neckarburken. Eine 42-jährige Smart-Fahrerin war kurz vor Neckarburken mit ihrem PKW aus nicht bekannter Ursache alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug kam im angrenzenden Wald zum Stehen. Hinzukommende Verkehrsteilnehmer halfen der 42-Jährigen aus dem Fahrzeug und leisteten Erste Hilfe. Entgegen der ersten Mitteilung waren keine weiteren Fahrzeuge am Unfall beteiligt. Die Feuerwehr war mit 48 Mann und acht Fahrzeugen am Einsatzort. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde die 42-Jährige zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert. Die B27/B292 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs bis 15.45 Uhr zeitweise voll gesperrt.

Stadt- u. Landkreis Heilbronn

Heilbronn: Einbruch in Bekleidungsgeschäft

Ein bislang unbekannter Mann versuchte am Samstag um 23.14 Uhr in ein Bekleidungsgeschäft in der Biedermanngasse einzubrechen. Zunächst versuchte der Unbekannte die Eingangstür aufzuhebeln. Nachdem dies misslang holte er sich einen Stein und schlug damit die Scheibe der Eingangstür ein. Durch die entstandene Öffnung gelangte er in den Verkaufsraum und machte sich an der Kasse zu schaffen. Nachdem er auch hier keinen Erfolg hatte, verschwand er unerkannt mit zwei kurzen Hosen. Verdächtige Wahrnehmungen bzw. Hinweise auf den Mann nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter Telefon 07131 104-2500 entgegen.

