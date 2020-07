Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom Sonntag, 19.07.2020 mit einem Beitrag aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Landkreis Heilbronn Löwenstein: Motorradfahrerin tödlich verunglückt Sonntagnachmittag, gegen 15.00 Uhr, verunglückte eine 54-jährige Motorradfahrerin auf der B 39 kurz vor Hirrweiler. Die aus Filderstadt stammende Frau überholte mit ihrem Krad der Marke BMW in Fahrtrichtung Löwenstein einen PKW trotz Gegenverkehr, den sie offensicht-lich übersehen hatte. Es kam in der Folge zu einer Streifkollision mit dem entgegenkommen-den PKW. Die Motorradfahrerin stürzte und zog sich tödliche Verletzungen zu. Sie verstarb noch an der Unfallstelle. Ein Rettungshubschrauber sowie drei Notärzte und drei Krankenwagen waren eingesetzt. Die B 39 mußte für mehrere Stunden gesperrt werden. Ein Sachverständiger wurde zur Rekon-struktion des Unfallgeschens hinzugezogen. Im entgegenkommenden PKW wurden ebenfalls drei Personen verletzt.

