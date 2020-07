Polizei Gütersloh

POL-GT: Carport fängt Feuer - Ein Verletzter

Gütersloh (ots)

Gütersloh (SL) - Am Samstagnachmittag (11.07.2020) gegen 15.10 Uhr erhielten die Feuerwehr und die Polizei Kenntnis vom Brand in einem Carport an der Straße Ellernhagen. Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen die Flammen aus dem Dach eines hölzernen Carports und griffen bereits auf eine Hecke und die Fassade sowie das Dach des angrenzenden Wohnhauses über. Ein Hausbewohner wurde leicht verletzt und vor Ort versorgt. Der Carport brannte komplett aus, das angrenzende Haus sowie die Hecke wurden nicht unerheblich beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Der Brandort wurde beschlagnahmt, die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

