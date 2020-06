Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Motorradfahrer begeht Unfallflucht

Ginsweiler (ots)

Wenn ein Motorradfahrer in einer Kurve den Außenspiegel des entgegenkommenden PKW touchiert, ist anzunehmen, dass er dies bemerkt. Dennoch fuhr jedoch ein Biker am Dienstagabend (20 Uhr) auf der L 382 weiter, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Der Kradfahrer war dem PKW auf der Landesstraße zwischen Reipoltskirchen und Ginsweiler begegnet. Der Spiegel wurde beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise zum dem in Richtung Reipoltskirchen weiterfahrenden Zweiradfahrer unter Telefon-Nummer 06382 9110. |pilek-AH

