Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.07.2020 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen: Autoräder gestohlen

Vier Räder eines Skodas, der auf dem Gelände eines Autohauses in der Walldürner Straße in Buchen abgestellt war, entwendeten Unbekannte zwischen Samstagnachmittag und Sonntagfrüh. Durch den Diebstahl entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Wer die Tat beobachtet oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, soll sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Buchener Polizeirevier melden.

Buchen: Frau belästigt und anschließend Unfall verursacht

Einen lauten Knall, der auf einen Unfall schließen ließ, meldete ein Zeuge aus dem Bereich der Schüttstraße in Buchen am Sonntagmorgen, kurz vor fünf Uhr der Polizei. Eine wenig später eintreffende Polizeistreife stellte dort zwar eine Unfallstelle, aber kein Fahrzeug fest. Eine Ölspur führte die beiden Beamten aber zu einem im Bereich der L 519 abgestellten VW Touran, mit dem zwei Männer nach dem Unfall geflüchtet waren. Beide Männer befanden sich bereits außerhalb des Fahrzeug und waren alkoholisiert. Im Rahmen von Ermittlungen konnte herausgefunden werden, dass vermutlich ein 23-Jähriger mit rund 1,3 Promille Alkohol im Blut während des Unfalls am Steuer des Wagens saß. Mit einer Strafanzeige muss jedoch nicht nur er, sondern auch sein 27-jähriger Beifahrer rechnen, bei dem der Alkoholtest einen Wert von 1,8 Promille ergeben hatten. Beide Männer stehen im Verdacht, unmittelbar vor dem Beginn der Autofahrt vor einer Diskothek ein Frau massiv belästigt zu haben. Zu Erforschung dieses Sachverhalts hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen.

Buchen: Zwei Mal alkoholisiert am Steuer

Rund 1,7 Promille Alkohol hatte ein Autofahrer im Blut, der am Freitagabend auf dem Gelände einer Tankstelle in der Vorderen Wannen in Buchen einen Unfall verursacht hat. Beim Rangieren fuhr der Mann gegen einen Audi. Dabei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 2.500 Euro. Weil während der Unfallaufnahme Alkoholgeruch feststellbar war, musste der 70-Jährige seinen Renault stehen lassen und die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus begleiten. Seinen Führerschein musste der Mann gleich abgeben. Außerdem sieht er einer Strafanzeige entgegen. Dass der Vorgang den 70-Jährigen wenig beeindruckte, zeigte sich rund sechs Stunden später. Gegen vier Uhr fuhr der Mann am Samstagmorgen mit seinem Renault durch Seckach. Er wurde angehalten und kontrolliert. Da er noch immer mehr als ein Promille intus hatte, musste er die Beamten erneut zu einer Alkoholmessung begleiten. Zu einer weiteren Anzeige wegen der Fahrt unter Alkoholeinfluss kommt nun noch ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis hinzu, da der Führerschein ja bereits sechs Stunden zuvor beschlagnahmt worden war.

Mosbach: In Schlangenlinien unterwegs

In deutlichen Schlangenlinien fuhr ein SUV-Lenker am Samstagabend über die B 27 in Mosbach. Nach einem Zeugenhinweis kontrollierte die Polizei den Autofahrer in Höhe des Gartenwegs. Da ein Alkoholtest einen Wert von fast 1,8 Promille ergab, musste der 52-Jährige seinen Hyundai stehen lassen und mit zur Entnahme einer Blutprobe kommen. Auf den Mann kommt nun eine Anzeige zu, außerdem muss er mit dem Entzug seines Führerscheins rechnen.

Mosbach: Betrunken mit dem Fahrrad unterwegs

Zu einem randalierenden Gast in einer Pizzeria in der Heidelberger Straße in Diedesheim wurden Beamte des Polizeireviers Mosbach am Freitag, gegen 20 Uhr, gerufen. Beim Eintreffen der Beamten hatte sich der Mann, der einen Angestellten des Lieferservice verletzt hatte, bereits auf sein Fahrrad gesetzt und war davongefahren. In der Nähe konnte er angehalten werden. Da er jedoch so stark alkoholisiert war, dass er nicht einmal in der Lage war einen Alkoholtest durchzuführen, musste er mit zur Blutentnahme in ein Krankenhaus kommen. Ihn erwartet nun nicht nur eine Anzeige wegen Körperverletzung, sondern auch ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

