Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Demonstration am Freitagabend - mit Verkehrsstörungen muss gerechnet werden

Bergisch Gladbach (ots)

Für den kommenden Freitag (29.11.) ist zwischen 17:00 und 19:00 Uhr eine Versammlung unter freiem Himmel mit Aufzug über innerstädtische Straßen umweltbewußter Bürger*innen im thematischen Zusammenhang mit der Weltklimakonferenz angemeldet worden.

Die Umweltschützer versammeln sich ab 17:00 Uhr im Forum-Park. Gegen 17:30 Uhr soll ein Aufzug von mehreren hundert Teilnehmern starten. Die Fußgänger werden den "Turbo-Kreisel" umrunden, die Gohrsmühle entlang gehen und den "Driescher-Kreisel" ebenfalls umrunden. Zum Abschluss geht es in die Fußgängerzone.

Die Polizei rechnet damit, dass der Straßenverkehr in der Innenstadt für knapp eine Stunde erheblich beeinträchtigt wird. Ortskundige werden daher gebeten, die Innenstadt über die Stadtteile Gronau bzw. Heidkamp/Sand zu umfahren. Wer die Geschäfte in der Fußgängerzone mit dem Auto erreichen will, sollte über die obere Hauptstraße oder die Paffrather Straße anfahren. (rb)

