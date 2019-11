Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - zwei BMW in Bensberg ohne Lenkrad

Bergisch Gladbach (ots)

Gleich zwei BMW standen am frühen Freitagmorgen (22.11.) ohne Lenkrad in einer Tiefgarage in Bensberg.

Als einer der Geschädigten um kurz vor 03:00 Uhr mit seinem Auto von der Eichelstraße wegfahren wollte, stand der BMW offen und das Lenkrad fehlte. Im unmittelbaren Nahbereich stand ein weiterer 2er offen; auch hier fehlte das Lenkrad.

Beide Fahrzeuge wiesen keine erkennbaren Beschädigungen auf. Daher ist vermuten, dass die Diebe das Keyless-Go-System überwinden konnten.

Die Autos wurden letztmalig am späten Donnerstagnachmittag unbeschädigt gesehen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei RheinBerg unter 02202 205-0 entgegen. (rb)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell