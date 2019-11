Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Ladendieb landet vor dem Haftrichter

Overath (ots)

Ein 45-jähriger Kölner ist am Mittwochabend (20.11.) nach einem versuchten Diebstahl in einem Baumarkt auf der Propsteistraße festgenommen worden.

Der Kölner fiel gegen 19:00 Uhr Mitarbeitern des Marktes auf, weil er hochwertige Akku-Werkzeuge in seine Jacke steckte. An der Kasse wurde er zunächst angesprochen und später an die Polizei übergeben.

Die Überprüfung des 45-Jährigen ergab, dass er in der Vergangenheit bereits wiederholt bei dem Diebstahl von Baumaschinen aufgefallen war. Zudem führte er zugriffsbereit ein Cuttermesser mit; daher bestand hier der Tatverdacht eines Diebstahls mit Waffen.

Der Kölner wurde heute dem Haftrichter vorgeführt. (rb)

