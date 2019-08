Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF)Pforzheim - Raub trug sich anders zu - 31-Jähriger in Untersuchungs-Haft

Pforzheim (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Eine Raubstraftat, die sich am Mittwoch, den 14. August, in der Oranierstraße in Pforzheim ereignet haben soll, (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4350246) stellt sich inzwischen anders dar. Der 29-jährige Geschädigte wurde nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen offenbar nicht auf offener Straße von zwei ihm unbekannten Tätern beraubt, sondern vielmehr von einem 31-jährigen Bekannten zur Herausgabe des Geldes genötigt.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen hielt sich der Tatverdächtige am besagten Mittwochnachmittag gemeinsam mit dem Geschädigten in dessen Wohnung auf. Der 31-Jährige steht im dringenden Verdacht, dort seinen Gastgeber bedroht, ihn geschlagen und Geld von ihm gefordert zu haben. Auf die Forderung hin soll der Geschädigte sich aus Angst vor dem Tatverdächtigen gemeinsam mit diesem zum Bankautomat begeben haben, dort einen unteren dreistelligen Geldbetrag abgehoben haben und den Geldbetrag anschließend dem Tatverdächtigen ausgehändigt haben.

Der Geschädigte offenbarte den oben geschilderten Sachverhalt nachträglich beim Kriminalkommissariat Pforzheim.

Gegen den 31-jährigen Tatverdächtigen, welcher deutscher Staatsangehöriger ist, wurde gestern auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - Haftbefehl erlassen. Er wurde am Donnerstagvormittag festgenommen und noch am selben Nachmittag dem zuständigen Haftrichter des Amtsgerichts Pforzheim vorgeführt, welcher den Haftbefehl aufrechterhielt und in Vollzug setzte.

Regina Schmid, Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim

Ralf Minet, Pressestelle Polizeipräsidium Karlsruhe

