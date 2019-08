Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe - Einbruch in Bäckerei

Karlsruhe-Neureut (ots)

Bei einem Einbruch in eine Bäckerei in der Neureuter Donauschwabenstraße wurden in der Nacht zum Donnerstag Schränke durchsucht sowie ein Safe komplett aus der Verankerung entrissen und entwendet. Der reine Diebstahlsschaden beträgt mehrere hundert Euro. Wer hierzu sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter 0721/967180 zu melden.

