Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Kupferkabel entwendet Aurich - Verkehrsunfallflucht

Altkreis Aurich (ots)

Aurich - Kupferkabel entwendet: Zwischen Donnerstag, 30.04.2020, und Montag, 04.05.2020, entwendeten unbekannte Täter von einer Baustelle in Schirum am Lehmdobbenweg ca. 400 m Kupferkabel. Dies war auf einer Kabelrolle aufgerollt und sollte für die Straßenbeleuchtung benutzt werden. Die Täter entrollten das Kabel und ließen die Rolle zurück. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Aurich, 04941/606-215, erbeten.

Aurich - Verkehrsunfallflucht: Auf der Egelser Straße von Aurich (außerhalb geschlossener Ortschaft mit 70 km/h-Zone) kam es am Sonntag, 03.05.2020, gegen 21.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger fuhr mit seinem PKW Audi aus Aurich kommend in Richtung Brockzetel, als ihm in einer Linkskurve, kurz vor der Wiesenser Straße, ein PKW auf seiner Fahrspur entgegenkam. Der 19-jährige musste auf den Grünstreifen ausweichen, um einen Frontalunfall zu verhindern. Dabei überfuhr er einen Leitpfosten und beschädigte dadurch nicht unerheblich seinen Audi. Der Unfallverursacher hielt jedoch nicht an und flüchtete in Richtung Aurich. Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich, 04941/606-215, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Jörg Mau

Telefon: 04941 / 606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell