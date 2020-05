Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Altkreis Aurich

Südbrookmerland - Sachbeschädigungen

Im Laufe der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es im Bereich Moordorf zu diversen Sachbeschädigungen durch bislang unbekannte Täter. Die Polizei aus Aurich hat diesbezüglich Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Wer in der angegebenen Nacht im Umfeld der Grundschule Moordorf verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sonst Hinweise zu den Taten geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Aurich.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Mähroboter entwendet

Am Freitag wurde zwischen 08:00 Uhr und 08:30 Uhr von einem Grundstück im Addinggaster Weg ein grüner Mähroboter der Marke Stihl entwendet. Der Täter konnte unerkannt flüchten. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Großheide - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag wurden Beamte im Bereich Großheide, Westerwieke, auf einen PKW mit Anhänger aufmerksam. Im Rahmen einer Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fz.-Führer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war, um das Gespann zu führen, da die zulässige Gesamtmasse überschritten war. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Krummhörn- Verkehrsunfall

In den frühen Abendstunden geriet ein PKW in der Hafenstraße in Greetsiel nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Dieses wurde dabei beschädigt. Der Verkehrsteilnehmer setzte seine Fahrt fort und entfernte sich von der Unfallstelle. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Zeugen des Unfalles werden gebeten sich bei der Polizei Norden unter 04931 9210 zu melden.

Landkreis Wittmund

Verkehrsgeschehen

Burhafe - Beifahrer durch Verkehrsunfall schwer verletzt

Am Freitagnachmittag befuhr ein 32-jähriger aus Stade mit einem Pkw die Upsteder Straße von Burhafe kommend in Richtung Bundesstraße 210. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und kam zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Durch Gegenlenken querte er schließlich die Fahrbahn und kam auf der Gegenseite in einem Straßengraben zum Stehen. Der 28-jährige Beifahrer aus Wilhelmshaven wurde dabei schwer verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol stand und nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Es wurde eine Blutprobe entnommen sowie entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Außerdem war der Unfallfahrer als Häftling auf Freigang, welcher unmittelbar nach der Unfallaufnahme beendet wurde, indem er der JVA Bremerhaven zugeführt wurde.

Sonstiges

Verstöße gegen Corona Auflagen und Ruhestörungen

Am Freitag, in den frühen Morgenstunden, gingen mehrere Anrufe bei der Polizei Wittmund mit Hinweisen auf lautstarke Ruhestörungen in der Innenstadt ein. Die Beamten konnten vor Ort ein amtsbekanntes Brüderpaar, das grölend und alkoholisiert in Begleitung weiterer Personen durch die Stadt zog. Trotz Aufforderung sich ruhiger zu verhalten, trat die Gruppe kurze Zeit später erneut durch ihr lautes und uneinsichtiges Verhalten in Erscheinung. Das Ergebnis waren Anzeigen wegen Ruhestörung und Verstößen gegen das Kontaktverbot.

