FW-Kiel: Ein schwerer Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten PKW forderte die Einsatzkräfte in Kiel

Kiel (ots)

Gegen 18:35 Uhr gingen mehrere Notrufe in der Integrierten Regionalleitstelle Mitte ein, woraufhin ein großes Kräfteaufgebot zum Einsatzort auf der Bundesstraße 404 in Höhe der Ortschaft Moorsee alarmiert wurde.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte waren noch zwei Personen durch den Unfall in ihrem Fahrzeug eingeschlossen. Sie wurden durch Kräfte der Berufsfeuerwehr Kiel und den Freiwilligen Feuerwehren Kiel Moorsee und Rönne mit hydraulischem Rettungsgerät aus dem Fahrzeug befreit. Kräfte des Rettungsdienstes versorgten umgehend vier verletzte Personen. Parallel informierte die Leistelle Mitte die Kieler Kliniken, um eine umgehende Behandlung der überwiegend schwerverletzten Patienten sicherzustellen. Binnen einer Stunde wurden die Patienten in Kieler Kliniken transportiert.

Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen musste die B404 in beiden Fahrtrichtungen vollgesperrt werden. Kräfte der Feuerwehr leuchteten am Anschluss an die Rettungsmaßnahmen die Unfallstelle für einen Gutachter aus.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache Ost, Kräfte der Hauptfeuerwache mit Wechselladerfahrzeug und Abrollbehälter Rüst, der Direktionsdienst, die Freiwilligen Feuerwehren aus Moorsee und Rönne; drei Notarzteinsatzfahrzeuge, fünf Rettungswagen, sowie der Leitende Notarzt. Insgesamt waren 63 Einsatzkräfte vor Ort.

