Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum brennenden Sattelauflieger auf A 44: Vollsperrung aufgehoben

Kassel (ots)

(Bitte beachten Sie auch unsere um 08:22 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4582534 veröffentlichte Pressemitteilung.)

A 44, Breuna (Landkreis Kassel):

Die Vollsperrung der A 44 in Fahrtrichtung Dortmund, zwischen den Anschlussstellen Breuna und Warburg, konnte gegen 15:40 Uhr aufgehoben werden. Nachdem dort am heutigen Dienstagmorgen der Auflieger eines Sattelzugs in Brand geraten war, musste die Autobahn wegen der aufwendigen Lösch- und Bergungsarbeiten für die Dauer von mehreren Stunden voll gesperrt werden. Dadurch kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Wie die vor Ort eingesetzten Beamten der Baunataler Polizeiautobahnstation berichten, hatte der 47-jährige Sattelzugfahrer aus Tschechien gegen 7 Uhr bemerkt, dass der mit gepressten Pappen beladene Sattelanhänger während der Fahrt in Brand geraten war. Er konnte die Sattelzugmaschine noch rechtzeitig abkoppeln, sodass er unverletzt blieb. Bei den aufwendigen Lösch- und Bergungsarbeiten mussten die Pappen von dem im Vollbrand stehenden Auflieger zunächst entladen werden, bevor der Sattelanhänger von einem Kran geborgen werden konnte. Die anschließenden Nachlöscharbeiten der Ladung durch mehrere Feuerwehren dauerten bis zum Nachmittag an. Nach derzeitigem Erkenntnisstand war der Brand aufgrund eines technischen Defekts an der Hinterachse des Aufliegers ausgebrochen.

