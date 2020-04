Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zu schnell, über den Bordstein und Schlangenlinien gefahren: Zwei betrunkene Autofahrer dank Zeugenhinweisen gestoppt

Kassel (ots)

Lohfelden und Kassel:

Gleich zwei unter Alkoholeinfluss stehende Autofahrer fielen aufmerksamen Zeugen in der Nacht zum heutigen Dienstag wegen ihrer unsicheren Fahrweise in Lohfelden und Kassel auf. Dank der schnellen Mitteilung bei der Polizei konnten die beiden Fahrer im Alter von 38 und 20 Jahren von Beamten des Polizeireviers Ost gestoppt werden, bevor jemand zu Schaden kam. Die Tatverdächtigen mussten sich auf dem Revier einer Blutprobe unterziehen. Zudem leiteten die Polizisten Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Gefährdung des Straßenverkehrs gegen die Männer ein und stellten ihre Führerscheine sicher.

Mit 1,2 Promille am Steuer in Lohfelden unterwegs

Ein aufmerksamer Autofahrer alarmierte gegen 23:30 Uhr die Polizei, da der Mercedes vor ihm Schlangenlinien und mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr. Darüber hinaus berichtete der Zeuge am Notruf, dass das Auto auf seiner Fahrt von Vollmarshausen in Richtung Lohfelden fast von der Straße abgekommen sei. Die hinzugeeilte Streife des Reviers Ost konnte den Mercedes nur wenige Minuten später in der Ochshäuser Dorfstraße stoppen. Glücklicherweise war es trotz der gefährlichen Fahrweise nicht zu einem Unfall gekommen. Ein Alkotest bei dem 38-jährigen Fahrer aus Kassel ergab einen Wert von 1,2 Promille.

Mercedes fällt in Unterneustadt auf

Auch dem 20-Jährigen aus Kassel wurde seine unsichere Fahrweise zum Verhängnis, als er gegen 04:30 Uhr am Steuer eines Mercedes in der Kasseler Unterneustadt unterwegs war. Ein Zeuge beobachtete, dass der Wagen in der Leipziger Straße mit überhöhter Geschwindigkeit über einen hohen Bordstein fuhr und verständigte sofort die Polizei. Eine Streife des Reviers Ost entdeckte den geparkten Mercedes kurz darauf im Waldauer Fußweg und konnten bei der Fahndung schnell den mutmaßlichen Fahrer stellen. Ein Alkotest bei dem 20-Jährigen hatte 1,3 Promille zum Ergebnis.

Die Ermittlungen gegen die beiden Männer dauern an und werden von den Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt.

