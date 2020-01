Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Erstmeldung: Wohnhausbrand in Fuldatal-Simmershausen

Kassel (ots)

Fuldatal-Simmershausen (Landkreis Kassel): In der Kasseler Straße, nahe der Wilhelmstraße, in Simmershausen brennt es aktuell in einem Mehrfamilienhaus. Feuerwehr und Polizei sind vor Ort im Einsatz. Wie die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Nord berichten, soll das Dachgeschoss des Hauses in Flammen stehen. Nach ersten Erkenntnissen sollen sich aktuell keine Personen mehr in dem Gebäude aufhalten.

Wir berichten nach.

