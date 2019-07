Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Besitzer eines E-Bikes gesucht

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN - (1 Meldung)

Besitzer eines E-Bikes gesucht

Am vergangenen Wochenende meldete ein aufmerksamer Mann aus Buchholz der Polizei, dass in einem Maisfeld ein rotes Fahrrad liege. Schnell stellte sich heraus, dass es sich um ein recht hochpreisiges E-Bike handelt. Die bisherigen Recherchen der Polizei erbrachten hierzu keine entsprechende Strafanzeige. Wie es aussieht, wird das elektrisch betriebene Mountainbike offensichtlich noch nirgends vermisst. Es erleichtert die Arbeit der Polizei, wenn Geschädigte bei Fahrraddiebstählen auch zeitnah eine Anzeige erstatten. Im Idealfall mit möglichst vielen Daten des Fahrrades, insbesondere der Fahrradrahmennummer. Ferner erhöht es die Verurteilungswahrscheinlichkeit, wenn Personen mit zunächst nicht zuordenbaren Fahrrädern von der Polizei kontrolliert werden. Sachdienliche Hinweise zu den Besitzverhältnissen des aktuell aufgefundenen E-Bikes bitte an die Polizei Waldkirch, Telefon: 07681/4074-0.

