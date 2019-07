Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Stühlinger: Schwerpunktaktion im Rahmen der Sicherheitspartnerschaft

Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität auf dem Stühlinger Platz

Freiburg (ots)

Mit einer Schwerpunktaktion sorgte die Polizei heute Vormittag (30.07.2019) dafür, dass der Drogenhandel auf dem "Stühlinger Kirchplatz" zukünftig weiter eingedämmt wird.

Hintergrund des Einsatzes waren die immer wieder dort auffälligen Drogenhändler, meist aus Gambia stammende Asylsuchende aus den umliegenden Landkreisen. Ziel war es, den Stühlinger Platz für den Drogenhandel unattraktiv zu machen, Drogenverstecke (sogenannte Bunker) auszuheben und bauliche Maßnahmen zur Verbesserung des Sicherheitsgefühls voranzutreiben.

Gegen 9 Uhr gingen Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Freiburg, des Polizeipräsidiums Einsatz und Mitarbeiter des Garten- und Tiefbauamtes vor Ort. Drogenspürhunde suchten nach versteckten Betäubungsmitteln. Die Mitarbeiter der Stadt Freiburg machten sich ans Werk, um Büsche zurückzuschneiden und verschiedene Anlagen abzubauen, die als Sichtschutz für potenzielle Straftäter dienen könnten. Diese Arbeiten werden möglicherweise noch an den Folgetagen fortgeführt.

Insgesamt wurden drei Drogen-Bunker festgestellt. Darin befanden sich kleinere Mengen Marihuana. Der Stoff wurde sichergestellt; die Bunker wurden eingeebnet.

Auch nach dieser Aktion wird die Polizei mit dem bewährten Konzept der Sicherheitspartnerschaft und einer starken Polizeipräsenz im Stadtgebiet fortfahren, um es Kriminellen dauerhaft zu erschweren, an bestimmten Orten Fuß zu fassen. Die Maßnahmen sollen dazu beitragen, dass der Stühlinger Platz, so wie jeder Ort in der Stadt, der gesamten Bevölkerung uneingeschränkt zur Verfügung steht, ohne dass das Sicherheitsgefühl durch bestimmte Personengruppen beeinträchtigt wird.

