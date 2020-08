Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 160820-660: 20-Jährige beim Aussteigen aus Linienbus von Pedelec erfasst

Hückeswagen (ots)

Jeweils leichte Verletzungen haben sich eine 20-jährige Fußgängerin und ein 53-jähriger Pedelecfahrer zugezogen, die am Freitagmorgen (14. August) auf dem Geh- und Radweg der Rader Straße zusammenstießen, als die Frau aus einem Linienbus ausstieg. Die Frau aus Radevormwald hatte gegen 06.05 Uhr einen Linienbus genutzt, der auf der Rader Straße in Richtung des Bergischen Kreisels fuhr. Als sie kurz vor dem Kreisverkehr aus dem Bus aussteigen wollte, erfasste sie das Pedelec des 53-Jährigen aus Hückeswagen, der auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg in Richtung Radevormwald unterwegs war. Beide stürzten zu Boden und zogen sich hierbei Verletzungen zu, die ambulant behandelt werden mussten.

