Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 160820-659: In Graben gefahren und eingeschlafen

Morsbach (ots)

Mit deutlich zu viel Alkohol im Blut kam am Sonntagmorgen (16. August) ein Mann in Morsbach-Wendershagen von der Fahrbahn ab; eine Zeugin fand ihn schlafend im Auto auf. Gegen 01.45 Uhr hatte die Zeugin den im Graben der Turmstraße stehenden Wagen bemerkt, dessen Motor noch lief und an dem das Licht eingeschaltet war. Weil der 28-jährige auf dem Fahrersitz nicht ansprechbar war, verständigte die Frau den Rettungsdienst. Die Helfer brauchten den Morsbacher allerdings nicht medizinisch zu versorgen - er war lediglich vollkommen betrunken eingeschlafen und konnte nur mit Mühe geweckt werden. Die Polizei veranlasste eine Blutprobenentnahme und beschlagnahmte den Führerschein.

