Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen - Autobahn nach Unfall voll gesperrt

Renchen (ots)

Drei leicht verletzte Personen, 20.000 Euro Sachschaden und eine zweistündige Sperrung der Autobahn sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Donnerstag in den frühen Morgenstunden auf der Autobahn A5 zwischen den Anschlussstellen Achern und Appenweier in Richtung Basel ereignete. Der 24-jährige Fahrer eines VW Polo überholte einen auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Sattelzug. Beim Wiedereinscheren prallte er aus ungeklärter Ursache auf einen vor dem Sattelzug fahrenden Seat, der mit zwei Frauen besetzt war. Durch den Aufprall kam der Seat nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Polo kam auf dem Pannenstreifen entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand. Die Fahrerin des Seat musste von der Feuerwehr aus ihrem Auto geborgen werden. Alle drei Insassen der beiden Fahrzeuge wurden leicht verletzt und zur Untersuchung in umliegende Krankenhäuser gefahren. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die Autobahn für rund zwei Stunden voll gesperrt werden. Seit 05:40 Uhr ist die Autobahn wieder frei befahrbar. Es entstand ein Rückstau von bis zu sechs Kilometer Länge. Neben Feuerwehr und Rettungsdienste war auch das THW zur Stauabsicherung im Einsatz. /CBR

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell