Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Radfahrer verursacht Unfall und verletzt sich

Offenburg (ots)

Zu einem Unfall zwischen einem Rad- und einem Autofahrer kam es am Dienstagabend Gegenüber des Hauptbahnhofes. Gegen 20:35 Uhr beabsichtigte ein 23 Jahre alter Radfahrer offenbar vom dort verlaufenden Gehweg auf die Straßburger Straße einzufahren. Dabei übersah er jedoch augenscheinlich einen 19-Jährigen am Steuer eines Mitsubishis, der dort gerade nach rechts auf die Parkplätze parallel der Hauptstraße abgebogen war. Durch den Aufprall an der rechten Heckseite des Mitsubishis verletzte sich der Radfahrer und musste durch den Rettungsdienst in die nahegelegene Klinik gebracht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 550 Euro.

