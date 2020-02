Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Büdelsdorf

Kreis RD-ECK - Kind angefahren

Büdelsdorf / Kreis RD-ECK (ots)

200211-2-pdnms Kind in Büdelsdorf von Auto erfasst

Büdelsdorf / Kreis RD-ECK. Offenbar nur leicht verletzt wurde eine elfjährige Schülerin, als sie heute (11.02.20, 07.30 Uhr) in der Neuen Dorfstraße von einem Auto erfasst wurde. Das Kind überquerte in Höhe der Schule die Fahrbahn und wurde von einem VW Golf erfasst. Die Fahrerin (45) konnte eine Kollision nicht mehr verhindern. Das Kind wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in die Imlandklinik gebracht.

