Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Radfahrer übersehen

Baden-Baden (ots)

Ein 22-jähriger Radfahrer wurde in Folge eines Verkehrsunfalls am Dienstag leicht verletzt in ein Klinikum gebracht. Eine 57-Jährige war gegen 12.20 Uhr mit ihrem Renault auf der Kaiserallee in Fahrtrichtung Goetheplatz unterwegs. Auf Höhe der Wilhelmsstraße übersah die Lenkerin offensichtlich den auf dem Radweg entgegenkommenden Radler und es kam beim Linksabbiegen zum Zusammenstoß. Im Zuge der Kollision prallte der junge Mann nach derzeitigen Erkenntnissen gegen die Frontscheibe des Wagens. Das Glas ging durch den Aufprall des Zweiradfahrers zu Bruch, wobei sich der Mann leichte Verletzungen zuzog. Eine Spezialfirma schleppte den nicht mehr zur Weiterfahrt bereiten Renault ab. Der Unfall brachte einen Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro mit sich. /jh

