Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Gestürzt und verletzt

Offenburg (ots)

Um zwei leicht verletzte Radfahrerinnen mussten sich der Rettungsdienst und die Beamten des Polizeireviers Offenburg nach einem Unfall am Dienstagmorgen in der Hauptstraße kümmern. Gegen 10:15 Uhr war eine 69-Jährige mit ihrem Fahrrad auf der Hauptstraße in Richtung Bahnhof unterwegs. Offenbar verhakte sich dabei deren Vorderrad im Bereich des Hinterrades eines vorausradelnden Mädchens. In der Folge kamen beide zu Fall und verletzten sich leicht. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst und dem Transport ins Klinikum, konnten beide Radfahrerinnen dieses kurze Zeit später wieder verlassen. An den Fahrrädern entstand kein Sachschaden.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell