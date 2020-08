Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Rucksack geraubt, Zeugen gesucht

Kehl (ots)

Nach einem Vorfall in der Kehler Gartenstraße am Dienstagnachmittag, ermitteln die Beamten der Kriminalpolizei wegen des Verdachts des Raubes. Eine 64 Jahre alte Radfahrerin soll dort gegen 17:30 Uhr in Richtung Königsberger Straße unterwegs gewesen sein. Als sie dort kurz anhielt, soll ein noch Unbekannter versucht haben, den Rucksack vom Gepäckträger wegzunehmen. Da dieser jedoch am Sattelrohr befestigt war, entstand ein Gerangel um den Rucksack, in dessen Verlauf die Mittsechzigerin gegen einen Zaun gestoßen wurde und sich dabei leicht verletzte. Dadurch konnte der unbekannte Täter nun den schwarzen Rucksack an sich nehmen, auf sein Fahrrad steigen und in Richtung Allmendzeilstraße flüchten. Der Tatverdächtige konnte als etwa 1,60 Meter groß, von schmaler Statur und sonnengebräunt beschrieben werden. Zur Tatzeit trug er ein weißes Tuch vor dem Mund und eine blau-lila verspiegelte Sonnenbrille. Hinweise zu dem Unbekannten werden unter der Hinweisnummer 0781 21-2820 entgegengenommen.

