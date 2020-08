Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Zeugen nach Unfall gesucht

Kehl (ots)

Nach einer Unfallflucht in der Schulstraße am Dienstagmorgen, sind die Beamten des Polizeireviers Kehl auf der Suche nach dem Verursacher und möglichen Zeugen. Eine Autofahrerin hatte ihren schwarzen Fiat Panda zwischen 10:30 Uhr und 11:30 Uhr in der Einbahnstraße Höhe Hausnummer 67 geparkt. Bei ihrer Rückkehr an das Fahrzeug musste sie feststellen, dass ein unbekannter Fahrzeuglenker den Fiat an der rechten Heckseite erheblich beschädigt hatte. Den Schaden von rund 2.000 Euro ignorierend, machte sich der Verursacher aus dem Staub, ohne seinen Pflichten nach zu kommen. Zeugen, die Hinweise auf einen möglichen Verursacher geben können, wenden sich unter der Telefonnummer 07851 892-0 an die Ermittler des Polizeireviers Kehl.

