Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim - Zugebissen

Ettenheim (ots)

Weil der Hund einer Spaziergängerin am Montagmittag eine 12-Jährige in den Oberschenkel gebissen haben soll, ermitteln nun die Beamten der Polizeihundeführerstaffel. Das Mädchen war gegen 12:15 Uhr auf dem Feldweg nahe der Benfelder Straße unterwegs, als der Vierbeiner sie angesprungen und zugeschnappt haben soll. Die leichten Verletzungen der jungen Fußgängerin wurden später im Krankenhaus in Ettenheim versorgt. Nun wurden die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung durch den Hundebiss aufgenommen.

