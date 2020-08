Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gamshurst - Streit um nicht angeleinten Hund führt zu Körperverletzung

Gamshurst (ots)

Offenbar war der Streit um einen nicht angeleinten Hund am Montagnachmittag der Auslöser für diverse Beleidigungen und einer Körperverletzung. Eine 66 Jahre alte Frau war gegen 15 Uhr im Bereich des Baggersees unterwegs, als sie einen 47 Jahre alten Hundehalter eigenen Angaben zufolge gebeten hat, seinen Vierbeiner an die Leine zu legen. Im Zuge der folgenden, vorerst verbalen, Auseinandersetzung soll es zu diversen Beleidigungen von beiden Seiten gekommen sein. Infolge eines durch den Hundehalter ausgeführten Stoßes, wodurch die Mittsechzigerin in ein Gebüsch gefallen sein soll, zog sich die Frau leichte Verletzungen zu. Nun erwarten beide Beteiligten die zugehörigen Anzeigen.

