Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in Einfamilienhaus +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Dienstag, 17. Dezember 2019, 8:00 Uhr, bis Mittwoch, 18. Dezember 2019, 23:45 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam durch das Fenster eines Einfamilienhauses in der Straße An der Riede ein. Sie nutzten unter anderem einen Holzpfahl, um das Fenster zu öffnen.

Sie durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten und konnten diversen Schmuck erbeuten. Der Wert des Diebesguts ist derzeit unbekannt.

Da anzunehmen ist, dass durch den Einbruch größerer Lärm erzeugt wurde, bittet die Polizei Delmenhorst Personen, die auf die Geräuschkulisse aufmerksam geworden sind, sich zu melden.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen geben können, werden ebenfalls gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0 zu melden (1508283).

